«Бардак!»: Демограф Галиев призвал вести реестр мигрантов совместно с банками

«Идея здравая, потому что любая база данных, которая бы хоть как-то рассчитывала присутствие иностранных мигрантов, это однозначное благо. К сожалению, у нас бардак в этом плане очень серьезный. То есть, когда, например, составляется статистика по тем же мигрантам, приходится всячески ухищряться. В частности, считать число въехавших людей за год, считать число зарегистрированных патентов, вычитать одно из другого и таким образом получать число нелегалов. Оно оказывается совершенно огромным. Но это только за год, а кто-то же мог приехать год назад или два года назад. Приходится, например, по объему денежных переводов рассчитывать. Что касается того, чтобы для нелегальных мигрантов какие-то услуги сократить, то тут вряд ли что-то можно изменить. Потому что нелегалы и так не пользуются никакими услугами, они их избегают. Если ты нелегал без документов на руках, то ты и в поликлинику не можешь сходить. Однако качество госинститутов у нас в стране довольно низкое. Поэтому нелегалы могут легко систему обходить. Особенно что касается системы правосудия, правопорядка. Здесь у нас коррупция в наибольшей степени развита», - рассказал он.

По словам Галиева, статистика по количеству мигрантов колоссально разнится, необходимо вести подсчет по данным от сотовых операторов и банков.

«Статистика нелегальных мигрантов разнится от 4 до 10 млн. Все зависит от того, каким способом будет происходить составление этого реестра. Если, как обычно у нас МВД это делает - человек въехал, отметочку получил, за патентом явился, а если не явился, то попадает в реестр, то это будет неэффективно. А вот если, например, будут подключаться социологические службы, которые будут это дело мониторить, собирать статистику, если будут исследоваться данные мобильных операторов по сим-картам, то через отслеживание этих данных можно было бы установить более точную статистику. Например, по финансовым операциям, если отслеживать переводы за рубеж. Хотя здесь и здесь есть нелегальные каналы, особенно после санкций, так как связи с некоторыми банками в странах СНГ оборваны, и мигранты прибегают к использованию курьеров», - подытожил он.

Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов рассказал НСН, что порядка 49% мигрантов работают в сфере складских работ, еще 39% трудятся в ритейле, 38% работают водителями, 33% - в строительстве.

