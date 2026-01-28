«От 35 до 87 тысяч рублей»: Куда подростки идут зарабатывать деньги

Мария Бузунова раскрыла НСН, что чаще всего молодые люди подрабатывают официантами, продавцами-кассирами и работниками колл-центров.

Больше всего подростки сегодня могут заработать в доставке, общепите и работая административным персоналом, так как доход там зависит от отработанных часов. Об этом НСН рассказала руководитель службы внешних коммуникаций hh.ru Мария Бузунова.

В прошлом году 1,2 млн подростков от 14 до 18 лет искали работу, пишут «Известия» со ссылкой на hh.ru. По сравнению с 2025 годом их число выросло на 16%. Среди причин — дефицит кадров, рост зарплат, упрощение найма подростков и потребность молодых людей быть финансово независимыми. Бузунова раскрыла, какими сферами чаще всего интересуются молодые люди.

«Подростки устраиваются чаще всего через цифровые джобсайты или цифровые платформы по поиску работы. В основном это временные позиции: официанты, бариста или бармены, а также продавцы-кассиры или работники колл-центров. Также они активно интересуются работой курьеров, упаковщиков, комплектовщиков, позициями менеджеров по продажам, по работе с клиентами. Административный обслуживающий персонал тоже им интересен. Молодые ребята чаще всего находят себя в качестве промоутеров. Также они могут подрабатывать репетиторами для тех, кто сейчас готовится к ОГЭ или ЕГЭ. Таким образом, большинство подростков идут в сферы, не требующие высокой квалификации, предлагающие гибкий график и легкий порог трудоустройства», - раскрыла она.

Также Бузунова рассказала, на какую зарплату сегодня могут претендовать юные работники и в каких сферах она выше всего.

«Средняя медианная ожидаемая зарплата, которую подростки хотят получить, не менее 31-35 тысяч рублей. Но это в среднем по России. Так, например, в Москве запрос заработка у молодых специалистов выше - от 45 до 50 тысяч рублей. Такая же ситуация в Петербурге. Диапазон зарплат, который могут получить молодые соискатели в перерасчете на сокращенный график, в среднем от 35 до 87 тысяч рублей в месяц. Опять же, все это зависит от сферы. Если это доставка, общепит, административный персонал, где заработок может варьироваться от нагрузки и от количества отработанных часов, то там доход выше. Если это репетиторство, работа с клиентами, то этот заработок может быть ниже. Таким образом, наиболее высокие ставки предлагаются в сфере доставки и логистики, в промо-активностях и в продажах», - уточнила Бузунова.

По словам собеседницы НСН, работодатели сегодня охотно принимают подростков на работу.

«Подростков достаточно активно приглашают на работу. Например, количество вакансий для несовершеннолетних за последний год увеличилось в два раза. Число приглашений от работодателей именно в сторону подростков выросло почти на четверть, на 23%», - подытожила она.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что каждый восьмой родитель рассказал, что его ребенок-подросток трудился в течение учебного 2025 года. Так, в основном, это была подработка в качестве продавца, курьера или аниматора.


