Больше всего подростки сегодня могут заработать в доставке, общепите и работая административным персоналом, так как доход там зависит от отработанных часов. Об этом НСН рассказала руководитель службы внешних коммуникаций hh.ru Мария Бузунова.

В прошлом году 1,2 млн подростков от 14 до 18 лет искали работу, пишут «Известия» со ссылкой на hh.ru. По сравнению с 2025 годом их число выросло на 16%. Среди причин — дефицит кадров, рост зарплат, упрощение найма подростков и потребность молодых людей быть финансово независимыми. Бузунова раскрыла, какими сферами чаще всего интересуются молодые люди.

«Подростки устраиваются чаще всего через цифровые джобсайты или цифровые платформы по поиску работы. В основном это временные позиции: официанты, бариста или бармены, а также продавцы-кассиры или работники колл-центров. Также они активно интересуются работой курьеров, упаковщиков, комплектовщиков, позициями менеджеров по продажам, по работе с клиентами. Административный обслуживающий персонал тоже им интересен. Молодые ребята чаще всего находят себя в качестве промоутеров. Также они могут подрабатывать репетиторами для тех, кто сейчас готовится к ОГЭ или ЕГЭ. Таким образом, большинство подростков идут в сферы, не требующие высокой квалификации, предлагающие гибкий график и легкий порог трудоустройства», - раскрыла она.