В Центробанке назвали условие возвращения массовой льготной ипотеки

По его словам, безадресная льготная ипотека — краткосрочный антикризисный инструмент. Возобновить программу можно будет лишь в одном случае, уверен зампред Банка России, — если рынок жилья окажется примерно в тех же условиях, в которых находился в пик пандемии.

Заботкин выразил убежденность, что на фоне прекращения широкой льготной ипотеки динамика цен на недвижимость будет более спокойной, чем она была по отношению к доходам в предыдущие четыре года. Чтобы увеличить доступность жилья без льготной ипотеки, инфляция должна быть снижена до 4%, добавил он.

Ранее Сбербанк заявил о повышении ставок по ипотеке со 2 июля.

