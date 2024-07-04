В Центробанке назвали условие возвращения массовой льготной ипотеки

Перезапуска массовой льготной ипотеки на новостройки не будет, сообщает RTVI со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

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По его словам, безадресная льготная ипотека — краткосрочный антикризисный инструмент. Возобновить программу можно будет лишь в одном случае, уверен зампред Банка России, — если рынок жилья окажется примерно в тех же условиях, в которых находился в пик пандемии.

Заботкин выразил убежденность, что на фоне прекращения широкой льготной ипотеки динамика цен на недвижимость будет более спокойной, чем она была по отношению к доходам в предыдущие четыре года. Чтобы увеличить доступность жилья без льготной ипотеки, инфляция должна быть снижена до 4%, добавил он.

Ранее Сбербанк заявил о повышении ставок по ипотеке со 2 июля.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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