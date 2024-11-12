Психолог призвала дарить мужчинам на Новый год «эмоциональные подарки»
Психолог Александра Миллер рассказала, что лучшими подарками для мужчины на Новый год станут путешествие, полет на воздушном шаре или поход в спа. По ее словам, мужчины испытывают нехватку эмоций в жизни, поэтому им нужно дарить «эмоциональные подарки».
Подарки женщине зависят от финансовых возможностей мужчины, отметила специалист. Она обратила внимание на то, что женщины — существа материальные, поэтому ценят заботу о себе.
«Конечно, если вы совсем не знаете, какой подарок понравится вашей второй половинке, то лучше намекнуть или издалека поинтересоваться, что ей или ему было бы интересно. Подарить сюрпризом, но от души — это, конечно, здорово. Однако от души часто бывает очень опрометчиво, потому что даже марка подаренного украшения может очень расстроить, — сказала в беседе с NEWS.ru Миллер.
Согласно исследованию сервиса SuperJob, проведенного в преддверии прошлого Нового года, российские мужчины заявили, что больше всего хотели бы получить деньги, а женщины — путешествие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Урсуляк выступил против мата в кино и театре
- 35 человек в Китае погибли при наезде автомобиля на толпу
- СМИ: Здание Рижского вокзала в Москве оценили в миллиард рублей
- Глава Суджанского района подтвердил, что был отправлен в отставку
- Госдума запретила усыновлять детей гражданам стран с разрешенной сменой пола
- СМИ: Российской экономике не хватает 2,7 миллиона работников
- Самолет с телами пяти российских альпинистов вылетел из Непала
- Мэр Дальнегорска обиделся на шутку Юрия Стоянова
- Губерниев заявил, что продажа пива на стадионах поможет клубам пополнять бюджет
- Послу России вручили ноту протеста в МИД Молдавии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru