В СПЧ заявили, что осужденные не жаловались на принуждение к участию в СВО
27 декабря 202217:15
Сигналов о принуждении осужденных к участию в специальной военной операции на Украине в Совет по правам человека (СПЧ) не поступало. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.
По его словам, до сих пор нет ни одного сигнала о принуждении «брать в руки автомат», все они идут добровольно, передает РИА Новости.
Законом не запрещено привлекать осужденных к военным действиям, заявил ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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27 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru