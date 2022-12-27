В СПЧ заявили, что осужденные не жаловались на принуждение к участию в СВО

По его словам, до сих пор нет ни одного сигнала о принуждении «брать в руки автомат», все они идут добровольно, передает РИА Новости.

Законом не запрещено привлекать осужденных к военным действиям, заявил ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



