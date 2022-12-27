В СПЧ заявили, что осужденные не жаловались на принуждение к участию в СВО

Сигналов о принуждении осужденных к участию в специальной военной операции на Украине в Совет по правам человека (СПЧ) не поступало. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

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По его словам, до сих пор нет ни одного сигнала о принуждении «брать в руки автомат», все они идут добровольно, передает РИА Новости.

Законом не запрещено привлекать осужденных к военным действиям, заявил ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияСПЧ
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