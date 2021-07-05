Осужденный за коррупцию экс-глава Серпуховского района объявил сухую голодовку

«Сегодня стало известно, что экс-глава Шестун, отказывающийся от приема пищи уже 57 суток, протестуя таким образом против нарушения своих прав и прав других заключенных, написал заявление о начале сухой голодовки (он перестает пить воду)», — рассказала Шестун в беседе с РИА Новости.

Как отметила супруга экс-главы Серпуховского района, причиной решения Шестуна стало требование этапировать его из Торжка в Ногинск на допрос в рамках уголовного дела об оскорблении вынесшей приговор судьи Татьяны Юферовой.

По словам Шестун, с начала голодовки ее муж похудел с 95 до 70 килограммов. На фоне сахарного диабета и болезни сердца медицинские показатели Шестуна ухудшились, по результатам анализов обнаружен высокий уровень калия в крови.

В декабре прошлого года Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 49 миллионов рублей по делу о коррупции. Бывшего чиновника обвинили в особо крупном мошенничестве, легализации полученных преступным путем денежных средств, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере. Также суд обязал Шестуна выплатить 64,5 млн рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района.

