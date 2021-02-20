Суд признал законным приговор экс-главе Серпуховского района Шестуну
Московский областной суд оставил без изменения приговор экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну, осужденному по делу о коррупции на 15 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Милу Сметанину.
«Многочисленные нарушения норм процессуального и материального права не были оценены судом и в апелляции», — отметила защитник.
В конце декабря Подольский городской суд приговорил Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, взяточничестве и ряде других преступлений коррупционной направленности, к 15 годам колонии. Также бывшего чиновника оштрафовали на 49 млн рублей и запретили работать во власти в течение восьми лет после освобождения.
По версии следствия, экс-глава Серпуховского района, руководивший несколькими десятками компаний, покупал муниципальные участки по заниженным ценам. В период с 2003 по 2018 годы он приобрел почти 900 объектов недвижимости общей стоимостью более миллиарда рублей. Кроме того, Шестун брал взятки за общее покровительство. Ущерб государству от его действий оценивается в 62 млн рублей.
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