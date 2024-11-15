Осужденный социолог Кагарлицкий потребовал не включать его в списки на обмен

Осужденный в России социолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросил не вносить его в списки для обмена заключенными. Об этом пишет РБК.

Как отметил социолог, он не видит «никакого смысла и пользы» в эмиграции.

«Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме. В конце концов, для левого политика или для обществоведа в России тюремное заключение — это нормальный профессиональный риск», — заявил осужденный.

Социолог назвал высылку из государства мягкой формой репрессий, которую необходимо осуждать. Кагарлицкий пообещал подать в суд на любое зарубежное правительство за похищение, если он станет участником обмена.

В феврале суд приговорил Бориса Кагарлицкого к пяти годам заключения по делу об оправдании терроризма.

