СМИ: Военный суд отправил социолога Кагарлицкого в колонию
Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил приговор по делу об оправдании терроризма в отношении социолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и назначил ему 5 лет колонии общего режима, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, суд также запретил ему администрировать сайты в течение двух лет. Социолога взяли под стражу в зале заседания
Ранее его оштрафовали на 609 тысяч рублей по делу об оправдании экстремизма.
Однако прокурор попросил Апелляционный военный суд заменить приговор на реальное лишение свободы. Гособвинение потребовало ужесточить наказание из-за его «чрезмерной мягкости», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ленобласти предотвратили подрыв у газораспределительной станции
- Более 400 террористических преступлений предотвращено в РФ с начала СВО
- МВД объявило в розыск министра культуры Литвы Кайриса
- Министра обороны Италии госпитализировали
- Премьера шпионского сериала «ГДР» с Горбатовым и Урсуляк прошла в Москве
- В России запустят сервис «Старт бизнеса онлайн» с использованием биометрии
- СМИ: Военный суд отправил социолога Кагарлицкого в колонию
- Штаб Путина отказался от бесплатных эфиров для дебатов на госканалах
- МВД России объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас
- СМИ: Филипп Киркоров приехал в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru