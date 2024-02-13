СМИ: Военный суд отправил социолога Кагарлицкого в колонию

По данным агентства, суд также запретил ему администрировать сайты в течение двух лет. Социолога взяли под стражу в зале заседания

Ранее его оштрафовали на 609 тысяч рублей по делу об оправдании экстремизма.

Однако прокурор попросил Апелляционный военный суд заменить приговор на реальное лишение свободы. Гособвинение потребовало ужесточить наказание из-за его «чрезмерной мягкости», передает «Радиоточка НСН».

