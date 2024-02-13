СМИ: Военный суд отправил социолога Кагарлицкого в колонию

Апелляционный военный суд в Подмосковье ужесточил приговор по делу об оправдании терроризма в отношении социолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и назначил ему 5 лет колонии общего режима, сообщает РИА Новости.

Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в перечень террористов и экстремистов

По данным агентства, суд также запретил ему администрировать сайты в течение двух лет. Социолога взяли под стражу в зале заседания

Ранее его оштрафовали на 609 тысяч рублей по делу об оправдании экстремизма.

Однако прокурор попросил Апелляционный военный суд заменить приговор на реальное лишение свободы. Гособвинение потребовало ужесточить наказание из-за его «чрезмерной мягкости», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СоциологиЭкстремистыРоссия

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