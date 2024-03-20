Осужденный по делу о фейках о российской армии впервые лишился гражданства

Напомним, Сомрякова приговорили к шести годам колонии общего режима. Поводом для уголовного преследования осужденного стали его посты в соцсетях. Фигурант частично признал свою вину: он заявил, что понимал то, что информация является ложной, но стремился получить больше комментариев и подписчиков.

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего футболиста, президента футбольного клуба «КраСава» и ведущего одноименного YouTube-канала Евгения Савина по делу о дискредитации российской армии

