Осужденный по делу о фейках о российской армии впервые лишился гражданства
Уроженец Молдавии Александр Сомряков стал первым человеком, лишенным приобретенного российского гражданства. Он был осужден за фейки о российской армии в июле 2023 года. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Напомним, Сомрякова приговорили к шести годам колонии общего режима. Поводом для уголовного преследования осужденного стали его посты в соцсетях. Фигурант частично признал свою вину: он заявил, что понимал то, что информация является ложной, но стремился получить больше комментариев и подписчиков.
Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего футболиста, президента футбольного клуба «КраСава» и ведущего одноименного YouTube-канала Евгения Савина по делу о дискредитации российской армии
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru