Экс-депутата Госдумы Гудкова заочно арестовали за фейки о ВС России
Столичный Хорошевский суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в России иноагентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Сообщение об этом опубликовано на портале судов общей юрисдикции Москвы.
Как отметили в учреждении, судья удовлетворил ходатайство следствия о заключении политика под стражу.
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента экстрадиции ... либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — подчеркнули в суде.
Гудков обвиняется в распространении заведомо ложной информации о российской армии, бывшему депутату может грозить до 10 лет заключения. В декабре МВД объявило Гудкова в розыск по уголовной статье, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru