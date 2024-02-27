Экс-депутата Госдумы Гудкова заочно арестовали за фейки о ВС России

Столичный Хорошевский суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в России иноагентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Сообщение об этом опубликовано на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Экс-депутат Госдумы Гудков объявлен в розыск

Как отметили в учреждении, судья удовлетворил ходатайство следствия о заключении политика под стражу.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента экстрадиции ... либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — подчеркнули в суде.

Гудков обвиняется в распространении заведомо ложной информации о российской армии, бывшему депутату может грозить до 10 лет заключения. В декабре МВД объявило Гудкова в розыск по уголовной статье, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ИноагентыАрестСудМосква

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