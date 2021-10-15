Осужденному за педофилию бывшему депутату сократили срок

Решение приняла апелляционная инстанция Челябинского областного суда. При этом наказание он продолжит отбывать в колонии строгого режима. Срок сокращен из-за переквалификации одного из пунктов обвинения со статьи «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» на статью «Развратные действия». Правозащитники бывшего парламентария пытались оправдать своего клиента.

Преступления против трех девочек в возрасте 13–15 лет мужчина совершил в 2017–2018 годах. Срок ему вынесли в июле 2021 года.

Мурадян платил несовершеннолетним за интимные отношения, чтобы они никому об этом не рассказывали.

Ужесточения наказания для педофилов недостаточно, нужны меры медицинского характера, считает глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, помимо прочего, осуждённый за данные преступления, должен быть кастрирован.

