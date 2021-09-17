Сенатор прокомментировал школьные уроки по защите от педофилов

В России недостаточно учителей, которые могли бы проводить уроки по защите школьников от общения с педофилами. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

Ранее сексолог Александр Полеев предложил внедрить в школы уроки полового просвещения, чтобы защитить детей от возможных опасностей. Предложение прозвучало на фоне резонансных преступлений, направленных против половой неприкосновенности детей.

Он напомнил, что дети могут быть травмированы поступившей на таких уроках информацией. По его мнению, не каждый школьный учитель способен корректно донести мысль до деетй, особенно в начальной школе. По мнению Круглого, младшеклассники не должны знать о подобного рода вещах.

«Это не такой простой вопрос, у меня на него нет однозначного ответа. Специального предмета точно не нужно. Но можно посвятить этому какие-то разделы предметов, которые уже существуют – например, часть курса ОБЖ», - заявил Круглый в эфире «Радио 1».

Смертная казнь не решит проблемы педофилии, так как мера не снижает уровень преступности, заявил заслуженный адвокат, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в пресс-центре НСН.