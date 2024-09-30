Осужденная за попытку убийства дочери Федорова (Мартынова) дала первое интервью

По словам женщины, она пока что не приспособилась к жизни на свободе. Напомним, Федорову (Мартынову) признали виновной в покушении на дочь в 2008 году, после чего она 16 лет скрывалась с ребенком от полиции.

В 2024 году женщина была задержана и приговорена к девяти годам колонии, однако впоследствии суд смягчил приговор и назначил ей наказание в виде восьми лет условного заключения. Следствие полагает, что мать намеренно столкнула с лестницы дочь, сама же Федорова (Мартынова) заверила, что все произошло случайно.

Она также добавила, что посчитала ошибкой обвинения в свой адрес. «Я хотела верить, что сейчас все разберутся и все будет хорошо» — отметила она.

Вместе с тем осужденная отказалась отвечать на вопрос о мотивах побега, заявив, что у нее есть свои причины молчать.

Ранее в Перми задержали 34-летнюю Ирину Шатову, которую подозревают в убийстве девятилетнего ребенка.

