Осужденная за попытку убийства дочери Федорова (Мартынова) дала первое интервью
Осужденная за попытку убийства своей дочери в 2007 году Антонина Федорова (Мартынова) дала первое интервью RT после того, как ей изменили срок на условный.
По словам женщины, она пока что не приспособилась к жизни на свободе. Напомним, Федорову (Мартынову) признали виновной в покушении на дочь в 2008 году, после чего она 16 лет скрывалась с ребенком от полиции.
В 2024 году женщина была задержана и приговорена к девяти годам колонии, однако впоследствии суд смягчил приговор и назначил ей наказание в виде восьми лет условного заключения. Следствие полагает, что мать намеренно столкнула с лестницы дочь, сама же Федорова (Мартынова) заверила, что все произошло случайно.
Она также добавила, что посчитала ошибкой обвинения в свой адрес. «Я хотела верить, что сейчас все разберутся и все будет хорошо» — отметила она.
Вместе с тем осужденная отказалась отвечать на вопрос о мотивах побега, заявив, что у нее есть свои причины молчать.
Ранее в Перми задержали 34-летнюю Ирину Шатову, которую подозревают в убийстве девятилетнего ребенка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru