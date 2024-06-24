Задержаны подозреваемые в перестрелке и убийстве гражданина Абхазии на границе с РФ
Подозреваемые в перестрелке на российско-абхазской границе, в результате которой один человек погиб, задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Гагрского района Абхазии.
«Задержаны подозреваемые в совершении убийства... сейчас их личности устанавливаются», — указали в надзорном ведомстве.
Накануне неизвестные открыли стрельбу в районе КПП «Псоу» на границе РФ и Абхазии, напоминает «Свободная пресса». В результате пострадали трое граждан республики, один погиб. После ЧП было возбуждено дело об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru