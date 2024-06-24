Задержаны подозреваемые в перестрелке и убийстве гражданина Абхазии на границе с РФ

«Задержаны подозреваемые в совершении убийства... сейчас их личности устанавливаются», — указали в надзорном ведомстве.

Накануне неизвестные открыли стрельбу в районе КПП «Псоу» на границе РФ и Абхазии, напоминает «Свободная пресса». В результате пострадали трое граждан республики, один погиб. После ЧП было возбуждено дело об убийстве и незаконном хранении и перевозке оружия.

