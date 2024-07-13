В Перми задержали подозреваемую в убийстве девятилетнего мальчика
В Перми задержали 34-летнюю Ирину Шатову, которую подозревают в убийстве девятилетнего ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Накануне тело мальчика нашли в чемодане у мусорных баков. На теле ребенка обнаружили раны и следы удушения.
Когда местные жители сообщили правоохранителям о страшной находке, следователи публиковали видео с подозреваемой и тем самым чемоданом, который она везла по городу. Под подозрением мать мальчика, которую задержали.
Ранее жителя Курска обвинили в покушении на убийство девятилетнего сына, заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru