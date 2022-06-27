Осужденная в Белоруссии россиянка Сапега написала прошение о помиловании

«На прошлой неделе адвокат завез подготовленное прошение для Софьи, чтобы она подала его через администрацию колонии в комиссию по помилованию. Его подали в администрацию колонии, она будет рассматривать и решать вопрос о дальнейшей передаче в комиссию», — заявил защитник в беседе с РИА Новости.

Законодательство не устанавливает конкретных сроков рассмотрения документов и их передачи администрацией колонии в комиссию о помиловании.

Сапега была задержана в Минске в мае прошлого года во время инцидента с экстренной посадкой Boeing 737, напоминает РИА ФАН. Россиянку обвинили в преступлениях, предусмотренных семью статьями УК Белоруссии, в том числе в разжигании социальной вражды и розни, организации насилия и угрозе его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательстве в деятельность сотрудника ОВД. Сапегу приговорили к шести годам колонии, при этом Кремль пообещал продолжить защищать законные интересы гражданки РФ, пишет Ura.ru.

