Осужденная в Белоруссии россиянка Сапега написала прошение о помиловании
Россиянка Софья Сапега, осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии, написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщил адвокат Антон Гашинский.
«На прошлой неделе адвокат завез подготовленное прошение для Софьи, чтобы она подала его через администрацию колонии в комиссию по помилованию. Его подали в администрацию колонии, она будет рассматривать и решать вопрос о дальнейшей передаче в комиссию», — заявил защитник в беседе с РИА Новости.
Законодательство не устанавливает конкретных сроков рассмотрения документов и их передачи администрацией колонии в комиссию о помиловании.
Сапега была задержана в Минске в мае прошлого года во время инцидента с экстренной посадкой Boeing 737, напоминает РИА ФАН. Россиянку обвинили в преступлениях, предусмотренных семью статьями УК Белоруссии, в том числе в разжигании социальной вражды и розни, организации насилия и угрозе его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательстве в деятельность сотрудника ОВД. Сапегу приговорили к шести годам колонии, при этом Кремль пообещал продолжить защищать законные интересы гражданки РФ, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 004 / сут.
Умерли
381 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+2 713 / сут.
- Московская биржа начала торги армянским драмом и южноафриканским рэндом
- Более пятисот мирных жителей эвакуировали из промзоны северодонецкого «Азота»
- Польша анонсировала увеличение численности армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»
- Осужденная в Белоруссии россиянка Сапега написала прошение о помиловании
- СМИ: Автоконцерн «Соллерс Авто» продан топ-менеджменту компании
- В Колумбии более 300 человек пострадали при обрушении трибуны во время корриды
- СМИ обвинили Путина в доведении немецкой экономики до предела
- Индия и ЕС проведут первый раунд переговоров о свободной торговле
- Алиханов: В Еврокомиссии бюрократов больше, чем в кошмарах Кафки
- В ДНР допустили возможность отмены смертной казни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru