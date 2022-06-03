Лукашенко заявил, что осужденную в Белоруссии Сапегу могут передать в РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приговорённая белорусским судом к шести годам лишения свободы россиянка София Сапега может быть передана в РФ, передаёт БелТА.
По его словам, она вполне может отбыть назначенный ей срок и в России.
«Она же россиянка... Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», - заключил белорусский лидер.
Ранее суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима, она обвинялась по семи статьям Уголовного кодекса республики, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды, организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел, умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия.
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