В российских вузах с 2026 года появится новое направление подготовки — разработка и эксплуатация автономных мобильных систем, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе открытой дискуссии «Высшее образование в новую технологическую эпоху». Появление новых направлений подготовки может повлиять на рынок труда, усилив предложение специалистов в высокотехнологичных сферах и поддержав развитие инженерных компетенций. Мурадян подчеркнул, что сегодня на рынке труда не хватает подобных специалистов, и в будущем спрос на них не снизится.

«Это будет востребовано, потому что объем производства предприятий промышленных которым нужны будут эти люди, растет. Государство строит много подобных предприятий, им понадобятся сотрудники. Сейчас высоковалифицированных специалистов привозят из-за границы. Иностранцы сдают английский язык, им от 250 тысяч зарплату начисляют, и они работают. Также пытаются забирать кадры из смежных отраслей и обучать. Для работодателей навык, конечно, важнее, но руководящую должность человек не сможет занять без оконченного высшего образования. При этом сегодня людей настолько не хватает, что подойдет любой. Работодатели готовы переобучить любого», - сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что спрос на технических специалистов в России в несколько раз превышает предложение. При этом глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова уточнила НСН, что компании готовы нанимать слесарей-сантехников, водителей и монтажников даже без опыта работы, но предпочтение отдают кандидатам со стажем от года до трех лет.

