Лавров: Политика Запада является главной угрозой международной безопасности

Политика стран «коллективного Запада» является главной угрозой международному миру и безопасности. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«На немцах шапка сгорела»: Лавров оценил реакцию ФРГ на список производств БПЛА

На встрече с руководителями российских некоммерческих организаций он отметил, что Запад по-прежнему называют «коллективным», однако в последнее время в этом «коллективе появились разногласия».

«Но стратегическая цель...сохраняется прежней – любыми способами доминировать... сохранять... свою гегемонию, сдерживать развитие новых мировых центров... в Азии, Африке, Латинской Америке», - заключил министр.

Ранее Лавров заявил, что Запад планирует сформировать новый военный блок, ведущим участником которого станет Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
