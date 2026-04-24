Лавров: Политика Запада является главной угрозой международной безопасности
Политика стран «коллективного Запада» является главной угрозой международному миру и безопасности. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На встрече с руководителями российских некоммерческих организаций он отметил, что Запад по-прежнему называют «коллективным», однако в последнее время в этом «коллективе появились разногласия».
«Но стратегическая цель...сохраняется прежней – любыми способами доминировать... сохранять... свою гегемонию, сдерживать развитие новых мировых центров... в Азии, Африке, Латинской Америке», - заключил министр.
Ранее Лавров заявил, что Запад планирует сформировать новый военный блок, ведущим участником которого станет Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Российские кинотеатры отказались от зарубежных фильмов на майские праздники
- Лавров: Политика Запада является главной угрозой международной безопасности
- Зачем вузам программа по автономным мобильным системам
- Юрий Лоза раскритиковал артистов, срывающих концерты из-за смартфонов зрителей
- Работодателей призвали выдавать сотрудникам абонементы в спортзал
- В Госдуме рассказали о возможной встрече Путина и Трампа
- СМИ: Базу РФ Хмеймим хотят превратить в тренировочный центр для военных Сирии
- «Исчезнут как нация»: Сенатор Климов ответил на слова Туска о скорой войне с Россией
- «Еще не время»: Набиуллина объяснила отсутствие брошей на заседаниях Центробанка
- В Госдуме пообещали россиянам дачи коррупционеров