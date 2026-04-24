Мерц выступил против быстрого вступления Украины в ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не поддерживает немедленное принятие Украины в Европейский союз и считает необходимым выстроить поэтапную стратегию интеграции. Об этом сообщил телеканал Phoenix со ссылкой на его заявление.
По словам главы немецкого правительства, вступление в ЕС не может происходить быстро и требует последовательного процесса, который позволит Киеву постепенно привести свои стандарты в соответствие с требованиями объединения.
При этом в совместном заявлении председателя Евросовета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном накануне, содержится призыв незамедлительно начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС.
Кошта ранее отмечал, что Евросоюз не готов назвать конкретные сроки вступления Украины, поскольку процедура зависит от выполнения всех необходимых критериев и достижений страны. Документ появился на фоне решения о выделении Киеву кредита в €90 миллиардов и утверждения 20-го пакета санкций против России. Несмотря на курс на ускорение интеграции, ряд стран, включая Германию, настаивают на соблюдении всех условий и предостерегают от поспешных решений, передает «Радиоточка НСН».
