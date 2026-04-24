Мерц выступил против быстрого вступления Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не поддерживает немедленное принятие Украины в Европейский союз и считает необходимым выстроить поэтапную стратегию интеграции. Об этом сообщил телеканал Phoenix со ссылкой на его заявление.

По словам главы немецкого правительства, вступление в ЕС не может происходить быстро и требует последовательного процесса, который позволит Киеву постепенно привести свои стандарты в соответствие с требованиями объединения.