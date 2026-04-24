Компания Сабурова закрыла налоговую задолженность
24 апреля 202619:29
Компания комика Нурлана Сабурова полностью погасила задолженность по налогам, следует из данных системы «БИР-Аналитик», сообщает РИА Новости.
По информации базы, ранее у организации числился долг в размере 18,9 тысячи рублей по состоянию на ноябрь прошлого года. Сейчас, как уточняется в материалах, задолженность по налогам и взносам отсутствует.
Компания занимается производством и распространением кинофильмов, видеопродукции и телевизионных программ.
В конце января самому Сабурову был запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет, передает «Радиоточка НСН».
