Компания Сабурова закрыла налоговую задолженность

Компания комика Нурлана Сабурова полностью погасила задолженность по налогам, следует из данных системы «БИР-Аналитик», сообщает РИА Новости.

По информации базы, ранее у организации числился долг в размере 18,9 тысячи рублей по состоянию на ноябрь прошлого года. Сейчас, как уточняется в материалах, задолженность по налогам и взносам отсутствует.

Компания занимается производством и распространением кинофильмов, видеопродукции и телевизионных программ.

В конце января самому Сабурову был запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет, передает «Радиоточка НСН».

