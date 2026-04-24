Генерал Попов назвал возможные маршруты дронов, атаковавших Дагестан
Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что беспилотники, атаковавшие Дагестан 24 апреля, могли быть запущены как с территории Украины, так и из соседних государств. Об этом он рассказал aif.ru, комментируя инцидент.
По его словам, дроны могли двигаться над Каспийским морем на предельно малой высоте — около 10–25 метров, чтобы оставаться незаметными для систем ПВО. Также он допустил использование дальнобойных аппаратов, способных преодолевать большие расстояния, включая маршрут через несколько регионов.
Попов добавил, что менее вероятными остаются версии запуска с судна в акватории Каспийского моря или с территории российских регионов, однако полностью исключать их нельзя.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что силы ПВО сбили три беспилотника над Каспийском, еще один упал во дворе жилого дома, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
