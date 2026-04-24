Генерал Попов назвал возможные маршруты дронов, атаковавших Дагестан

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что беспилотники, атаковавшие Дагестан 24 апреля, могли быть запущены как с территории Украины, так и из соседних государств. Об этом он рассказал aif.ru, комментируя инцидент.

По его словам, дроны могли двигаться над Каспийским морем на предельно малой высоте — около 10–25 метров, чтобы оставаться незаметными для систем ПВО. Также он допустил использование дальнобойных аппаратов, способных преодолевать большие расстояния, включая маршрут через несколько регионов.