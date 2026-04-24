ФНС объяснила порядок списания налоговых долгов со счетов
Федеральная налоговая служба России сообщила, что при неуплате налогов в установленный срок может приостанавливать операции по банковским счетам граждан во внесудебном порядке, но только в пределах суммы задолженности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
В службе уточнили, что счета полностью не блокируются: ограничение действует лишь на сумму долга, а оставшиеся средства остаются доступными. Механизм применяется только после того, как налогоплательщик не исполнил требование об уплате в добровольный срок.
Сначала гражданину направляют уведомление с указанием срока погашения через личный кабинет ФНС, портал госуслуг или по почте. Если долг не оплачен, выносится решение о взыскании, после чего у человека есть еще 7 рабочих дней, чтобы погасить задолженность или оспорить ее.
Если возражения не поступают, налоговый орган направляет в банк поручение на списание средств. Ограничения снимаются после полного погашения долга. В ФНС добавили, что при несогласии гражданин может обжаловать взыскание, а при признании его незаконным средства возвращаются или засчитываются в счет других обязательств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Компания Сабурова закрыла налоговую задолженность
- Мерц выступил против быстрого вступления Украины в ЕС
- Российские кинотеатры отказались от зарубежных фильмов на майские праздники
- Лавров: Политика Запада является главной угрозой международной безопасности
- Зачем вузам программа по автономным мобильным системам
- Юрий Лоза раскритиковал артистов, срывающих концерты из-за смартфонов зрителей
- Работодателей призвали выдавать сотрудникам абонементы в спортзал
- В Госдуме рассказали о возможной встрече Путина и Трампа
- СМИ: Базу РФ Хмеймим хотят превратить в тренировочный центр для военных Сирии