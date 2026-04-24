ФНС объяснила порядок списания налоговых долгов со счетов

Федеральная налоговая служба России сообщила, что при неуплате налогов в установленный срок может приостанавливать операции по банковским счетам граждан во внесудебном порядке, но только в пределах суммы задолженности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В службе уточнили, что счета полностью не блокируются: ограничение действует лишь на сумму долга, а оставшиеся средства остаются доступными. Механизм применяется только после того, как налогоплательщик не исполнил требование об уплате в добровольный срок.