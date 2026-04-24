В Госдуме рассказали о возможной встрече Путина и Трампа
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся лично, когда возникнет необходимость конфиденциально обсудить волнующие их вопросы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
По её словам, политики не всегода могут поговорить с глазу на глаз, так как всегда есть, например, переводчик, и «кто-то всё равно это запишет».
«Если у них накопятся вопросы, которые нужно обсудить так, они встретятся. А так, я так понимаю, что у них есть прямой контакт телефонных разговоров», — заключила депутат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проводить встречу Путина и Трампа в Китае не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
