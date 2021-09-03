Осторожно, мухлеж! Потребители назвали свой топ некачественных товаров
В организации по защите прав потребителей поспорили со списком самых некачественных товаров от Роскачества, в который вошли пельмени, мед и школьная форма.
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» поспорил с главой Роскачества Максимом Протасовым, назвавшем среди самых некачественных товаров пельмени, мед и школьную форму
«Проблем много. Поэтому говорить, что одни отдельные категории вроде школьной формы и меда было бы не совсем верно. Если говорить о непродовольственных товарах, то здесь на первом месте по количеству нарушений, даже по данным, которые публикует Росстат, находится мебель. В основном, это связано с теми компонентами, которые используют при производстве. Не все из них разрешены, не все из них безопасны, поэтому проверки выявляют существенные нарушения. Также исследования выявляют до 40% образцов мыла, моющих и парфюмерных средств, в которых есть недостатки. Что касается пищевой продукции, то высока доля нарушений по рыбным, мясным консервам, по чаям, достаточно много нарушений по кондитерским изделиям, по безалкогольным напиткам», - рассказал Павлов.
При этом в организации по защите прав потребителей заявили, что причин сомневаться в исследованиях, которые проводит Роскачество, у них немного, но список некачественных товаров можно дополнить.
«В Роскачестве тщательно отбираются лаборатории. Причем исследования делаются независимыми лабораториями. Образцы обезличены, никто не знает, какой товар какого производителя исследуется в данный момент. Но в том, что самые некачественные именно те товары, которые перечислил Протасов, мы бы усомнились. По массе других категорий продукции есть вопросы. По практически всем видам молочной продукции, по консервам, по кондитерским изделиям очень большая масса нарушений, как с точки зрения качества, так и с точки зрения безопасности», - заметил Павлов.
Председатель «Общественной потребительской инициативы» считает, что остановить поток некачественной продукции может внедряемая в России цифровая маркировка.
«Ни одно государство не способно приставить контролера к каждому конвейеру, в каждое производство. Если нет стопроцентного контроля, то всегда производители будут мухлевать с составом, наполнением, характеристиками. Сейчас внедряется в многочисленных сферах цифровая маркировка, которая позволяет установить местонахождение каждой единицы продукции. Если обнаруживается какое-то нарушение, то сразу можно приостановить реализацию, потребитель может сразу узнать все характеристики и негативную информацию по данной продукции. Собственно, с этим мы и связываем основные надежды на исправление ситуации», - заключил общественник.
Глава Роскачества Максим Протасов в интервью «Известиям» перечислил социально значимые товары, в которых выявляется наибольшее количество нарушений. По его словам, это пельмени, мед, в котором «достаточно большой уровень антибиотиков», и школьная форма, которая в 88% случаев напоминает скафандры: то есть не дышит и не пропускает влагу.
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