Россияне пожаловались на ухудшение качества колбасы

Качество продуктов питания в России после начала пандемии COVID-19 снизилось. Так считают 39% опрошенных россиян. При этом, больше всего претензий – к колбасе, молоку и сыру. Об этом говорится в исследовании, проведенном Центром изучения потребительского поведения Роскачества. В нём приняли участие более тысячи респондентов из восьми федеральных округов, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

Так, опрошенные отметили, что больше всего качество продуктов снизилось в категории «колбасные изделия и деликатесы» – неприятную тенденцию заметили 72% респондентов. О том, что ниже стало качество молочных продуктов, заявили 59% опрошенных. Более низкое качество кондитерских изделий и сладостей отметили 37% участников опроса.

Хлебобулочные изделия перестали нравиться 36% россиян. Мнение об ухудшении качества алкоголя высказали 20% респондентов.

Потапенко предрек неминуемое ухудшение качества продуктов питания

А ранее стало известно, что 74% опрошенных россиян посещают рестораны и бары только по особым случаям и праздникам. Об этом говорят данные исследования, проведенного компанией Rambler&Co. Также выяснилось, что 15% респондентов ходят в такие заведения несколько раз в месяц для своего удовольствия, каждый пятый делает это раз в неделю, еще 6% едят в ресторанах ежедневно, пишет ТАСС.

Также почти половина опрошенных рассказали о том, что посещают рестораны для встреч с друзьями, родными или коллегами. 22% ходят туда для смены обстановки. Столько же респондентов хотят вкусно поесть, 4% выбирают бары и рестораны в качестве места для свидания.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:ПродуктыКолбасаРоссияне
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