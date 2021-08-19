Россияне пожаловались на ухудшение качества колбасы

Качество продуктов питания в России после начала пандемии COVID-19 снизилось. Так считают 39% опрошенных россиян. При этом, больше всего претензий – к колбасе, молоку и сыру. Об этом говорится в исследовании, проведенном Центром изучения потребительского поведения Роскачества. В нём приняли участие более тысячи респондентов из восьми федеральных округов, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

Так, опрошенные отметили, что больше всего качество продуктов снизилось в категории «колбасные изделия и деликатесы» – неприятную тенденцию заметили 72% респондентов. О том, что ниже стало качество молочных продуктов, заявили 59% опрошенных. Более низкое качество кондитерских изделий и сладостей отметили 37% участников опроса.

Хлебобулочные изделия перестали нравиться 36% россиян. Мнение об ухудшении качества алкоголя высказали 20% респондентов.