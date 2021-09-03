Составлен список самых некачественных товаров в России
Самыми некачественными социально-значимыми товарами в России названы пельмени, сообщил на Восточном экономическом форуме глава Роскачества Максим Протасов, сообщают «Известия».
Также в список попали мед и школьная форма. Производители этих товаров чаще всех нарушают правила. Протасов отметил сложность изготовления и хранения пельменей. «И действительно, в этой категории высока доля нарушений», — сказал он.
В меде зачастую выявляют слишком высокий уровень антибиотиков, поскольку пчел часто неправильно лечат.
Больше всего претензий к школьной форме возникает из-за несоответствия ткани маркировке, а также потому, что материал не дышит или даже не пропускает влагу.
Сообщалось, что у 54% исследуемых товаров в категории школьной формы рейтинг был обнулен из-за нарушений базовых требований безопасности
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