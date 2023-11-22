Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год в России объявлен Годом семьи.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, решение принято с целью «популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей».
Глава государства поручил правительству к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет, который возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, а также утвердить план мероприятий Года семьи.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России в 2026 году отпразднуют 225-летие со дня рождения писателя и составителя знаменитого толкового словаря Владимира Даля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru