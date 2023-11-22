Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год в России объявлен Годом семьи.

Матвиенко призвала установить в России единый статус многодетной семьи

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, решение принято с целью «популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей».

Глава государства поручил правительству к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет, который возглавит вице-премьер Татьяна Голикова, а также утвердить план мероприятий Года семьи.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России в 2026 году отпразднуют 225-летие со дня рождения писателя и составителя знаменитого толкового словаря Владимира Даля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РоссияСемьяУказыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры