В Госдуме предложили отменить госпошлины за заключение брака

Законопроект об отмене госпошлин за заключение брака направили на отзыв в правительство России, с соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

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«Предлагается снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей», — указано в пояснительной записке к проекту.

Также документ предлагает увеличить госпошлину за расторжение брака с 650 рублей до 1200 рублей. Это призвано компенсировать выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию.

Ранее Минюст предложил наделить МФЦ полномочиями по регистрации и расторжению брака, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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