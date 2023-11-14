В Госдуме предложили отменить госпошлины за заключение брака
Законопроект об отмене госпошлин за заключение брака направили на отзыв в правительство России, с соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
«Предлагается снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей», — указано в пояснительной записке к проекту.
Также документ предлагает увеличить госпошлину за расторжение брака с 650 рублей до 1200 рублей. Это призвано компенсировать выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию.
Ранее Минюст предложил наделить МФЦ полномочиями по регистрации и расторжению брака, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru