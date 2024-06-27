Останина заявила, что закон о семейно-бытовом насилии нельзя принимать в Год семьи
В Год семьи нельзя принимать закон о семейно-бытовом насилии, считает глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
«Категорически нельзя принимать закон о семейно-бытовом насилии в год семьи и считать семью источником насилия. Мне представляется, что этот закон нанесет удар по институту семьи», - сказала она, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила вернуться к обсуждению наказания за насилие в семье.
Заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов сообщал «Радиоточке НСН», что уход от патриархального общества приводит к росту домашнего насилия, в России 25% семейных пар систематически бьют друг друга, а еще 25% делают это периодически.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цюрих подал заявку на проведение песенного конкурса «Евровидение-2025»
- Останина заявила, что закон о семейно-бытовом насилии нельзя принимать в Год семьи
- В ДТП с электросамокатами в 2023 году погибли 43 человека
- МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте хода вагонов поезда в Коми
- Медведев заявил, что мир подошел к точке невозврата
- CBS снимет новый сериал о заклятом враге Дракулы Ван Хельсинге
- В Дагестане наградили детей, которые раздавали воду силовикам во время КТО
- СМИ: Россиянин дважды пытался выйти из летящего в Минеральные Воды самолета
- Евросоюз и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
- В Европарламенте потребовали отменить председательство Венгрии в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru