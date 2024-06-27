Останина заявила, что закон о семейно-бытовом насилии нельзя принимать в Год семьи

«Категорически нельзя принимать закон о семейно-бытовом насилии в год семьи и считать семью источником насилия. Мне представляется, что этот закон нанесет удар по институту семьи», - сказала она, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила вернуться к обсуждению наказания за насилие в семье.

Заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН, профессор Сергей Ениколопов сообщал «Радиоточке НСН», что уход от патриархального общества приводит к росту домашнего насилия, в России 25% семейных пар систематически бьют друг друга, а еще 25% делают это периодически.

