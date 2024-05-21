«Манипуляции и ненависть!»: Милонов выступил против «западного» закона о сталкерах

«Главное здесь не пойти по некому западному пути, когда подменяются многие обычные понятия, что меняет в принципе отношения мужчины и женщины. Очень часто в этом законе в западном варианте кроется опасность того, что любые действия можно будет так воспринять. Тогда это станет вопросом некой манипуляции, что будет вместо примирения разжигать ситуацию. Закон не должен сеять ненависть друг к другу. Поэтому я бы все-таки двигался в сторону того, чтобы использовать медиатора-психолога в случае семей, которые столкнулись с каким-то кризисом в отношениях. Это может быть мера социальной поддержки. Такой вариант лучше – не по репрессивному пути идти, а по целительному», - предложил он.

Милонов объяснил, к чему подобные «репрессивные» меры привели в западном обществе.

«Мы можем далеко зайти, если пойдем по пути простого копирования тех норм, которые действуют в западном обществе. Там это приводит к обществу, где гендерно-нейтральные мужчины не общаются с гендерно-нейтральными женщинами на всякий случай, чтобы не было никакого харассмента», - добавил собеседник НСН.

В России участились случаи преследования, однако нарушители не несут никакой ответственности, заявил ранее звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с «Радиоточкой НСН».