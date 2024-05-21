«Манипуляции и ненависть!»: Милонов выступил против «западного» закона о сталкерах

Виталий Милонов заявил НСН, что в западном обществе мужчины уже боятся общаться с женщинами из-за привлечения к ответственности за харассмент и прочее. 

Закон о наказании сталкеров за навязчивое преследование не должен перерасти в «западный» вариант, когда мужчины боятся общаться с женщинами, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН.

Депутаты фракции «Новые люди» готовят комплексную программу по защите от домашнего насилия, сообщила заместитель руководителя партии Сардана Авксентьева. По ее словам, первым шагом в разработке программы станет решение вопроса о преследователях.

«Не доказать!»: Привлечь сталкеров к ответственности можно только за сообщения

«Главное здесь не пойти по некому западному пути, когда подменяются многие обычные понятия, что меняет в принципе отношения мужчины и женщины. Очень часто в этом законе в западном варианте кроется опасность того, что любые действия можно будет так воспринять. Тогда это станет вопросом некой манипуляции, что будет вместо примирения разжигать ситуацию. Закон не должен сеять ненависть друг к другу. Поэтому я бы все-таки двигался в сторону того, чтобы использовать медиатора-психолога в случае семей, которые столкнулись с каким-то кризисом в отношениях. Это может быть мера социальной поддержки. Такой вариант лучше – не по репрессивному пути идти, а по целительному», - предложил он.

Милонов объяснил, к чему подобные «репрессивные» меры привели в западном обществе.

«Мы можем далеко зайти, если пойдем по пути простого копирования тех норм, которые действуют в западном обществе. Там это приводит к обществу, где гендерно-нейтральные мужчины не общаются с гендерно-нейтральными женщинами на всякий случай, чтобы не было никакого харассмента», - добавил собеседник НСН.

В России участились случаи преследования, однако нарушители не несут никакой ответственности, заявил ранее звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с «Радиоточкой НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Виталий МилоновДомашнее НасилиеГосдума

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