Останина заявила, что Лазарев и Киркоров пропагандируют нетрадиционные ценности
Дети от суррогатной матери – это нетрадиционный способ их появления в семьях, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина.
Певцы Сергей Лазарев и Филипп Киркоров пропагандируют нетрадиционные семейные ценности, так как показывают, что могут «купить» себе детей, заявила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«У нас по Уголовному кодексу запрещена купля-продажа людей. Со стороны суррогатной матери, которая родила – это продажа ребенка, а со стороны тех, кто этот договор с такой матерью подписал – это купля ребенка. Сегодня, если вы спросите суррогатную мать, из каких побуждений она это сделала, она ответит, что из-за бедности. Я не против Киркорова, не против Лазарева, пусть живут, поют и здравствуют. Я против того, чтобы пропагандировать нетрадиционный способ появления детей в семьях. Не мог Лазарев родить детей сам, так же, как Киркоров. Они показывают, что могут купить себе детей. Это и есть пропаганда нетрадиционных семейных ценностей. Нельзя отнимать ребенка у матери», - сказала Останина.
Ранее Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что средства массовой информации прекрасно отличают, что такое информирование о событии, где присутствует упоминание об ЛГБТ, а что такое пропаганда.
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