Останина заявила, что Лазарев и Киркоров пропагандируют нетрадиционные ценности

Дети от суррогатной матери – это нетрадиционный способ их появления в семьях, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина. 

Певцы Сергей Лазарев и Филипп Киркоров пропагандируют нетрадиционные семейные ценности, так как показывают, что могут «купить» себе детей, заявила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

«У нас по Уголовному кодексу запрещена купля-продажа людей. Со стороны суррогатной матери, которая родила – это продажа ребенка, а со стороны тех, кто этот договор с такой матерью подписал – это купля ребенка. Сегодня, если вы спросите суррогатную мать, из каких побуждений она это сделала, она ответит, что из-за бедности. Я не против Киркорова, не против Лазарева, пусть живут, поют и здравствуют. Я против того, чтобы пропагандировать нетрадиционный способ появления детей в семьях. Не мог Лазарев родить детей сам, так же, как Киркоров. Они показывают, что могут купить себе детей. Это и есть пропаганда нетрадиционных семейных ценностей. Нельзя отнимать ребенка у матери», - сказала Останина.

Ранее Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что средства массовой информации прекрасно отличают, что такое информирование о событии, где присутствует упоминание об ЛГБТ, а что такое пропаганда.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Нвости//Екатерина Лызлова
ТЕГИ:РоссияГосдумаДепутат
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры