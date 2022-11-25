Останина: Информирование не считается пропагандой ЛГБТ

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ не запрещает информирование о каком-то событии, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина. 

Средства массовой информации прекрасно отличают, что такое информирование о событии, где присутствует упоминание об ЛГБТ, а что такое пропаганда, заявила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

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«Посоветовала бы СМИ ознакомиться с законом о запрете пропаганды ЛГБТ. Ключевое в этом законе – запрет на пропаганду, а не запрет на информацию. Употребление какого-то слова – это и есть информирование о том, что присутствует какое-то событие в жизни. Думаю, руководители СМИ прекрасно отличают, что такое информирование, а что такое пропаганда», - сказала Останина.

Ранее Госдума единогласно приняла пакет законов о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПропагандаЛГБТ
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