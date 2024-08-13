Останина: В конфискованном замке экс-замминистра обороны нужно устроить детский отдых
Конфискованные замки за два миллиарда рублей не нужно признавать объектами самостроя и сносить, их нужно отдать под детский отдых, заявила НСН Нина Останина.
Конфискованный следствием замок экс-замминистра обороны России Тимура Иванова нужно отдать под детский отдых, заявила в пресс-центре НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Минпросвещения посчитало, чтобы создать нормальную инфраструктуру для детского отдыха из заброшенных лагерей, нужно 98 миллиардов рублей. В прошлом году выделили один миллиард, в этом году – три миллиарда. Мало, конечно мало! У нас замок, который построил себе заместитель министра обороны Тимур Иванов дороже, чем потребности сферы детского отдыха и оздоровления. Ну зачем эти конфискованные замки за два миллиарда рублей считать объектами самостроя и сносить? Ну конечно детям отдать его надо! Я уже обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову по этой теме, много путей есть», - отметила она.
Ранее Останина назвала повышение цен на 50-100% на школьную форму картельным сговором и добавила, что в 2024 году цены на школьные товары по стране в среднем выросли на 18%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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