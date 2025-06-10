Останина раскритиковала идею Львовой-Беловой поднять планку многодетности

Предложение уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой о повышении планки многодетности к 2050 году – это не то, что «нужно нашему обществу». Об этом «Газете.Ru» заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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По её словам, в РФ пришлось долго добиваться признания многодетными семьи, в которых воспитываются трое и более детей. В случае принятия предложения омбудсмена считать многодетными семьи с четырьмя-пятью детьми придётся менять «все ведомственные законы и инициативы», в том числе мобилизационные.

Также Останина заметила, что дети Львовой-Беловой живут в других материальных условиях, а повышение планки многодетности может остановить родителей, планировавших родить третьего ребёнка.

«Понятно, что Мария Львова-Белова живёт в других условиях, и дети её живут тоже в других материальных условиях. Хорошо, если бы такие условия были у всех российских многодетных семей, и тогда можно было бы, наверное, к этой инициативе прислушаться», - заключила парламентарий.

Ранее Львова-Белова заявила, что сейчас в бытовом плане иметь семью с тремя детьми — это нормально, а с четырьмя и более — вызов, сообщает RT.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГосдумаМногодетные СемьиДетский Омбудсмен

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