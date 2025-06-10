Митя Фомин заявил, что задумывается об усыновлении ребенка
Множество обездоленных детей в России сегодня нуждаются в семье, напомнил НСН исполнитель Митя Фомин.
Певец Митя Фомин в разговоре с корреспондентом НСН рассказал, что задумывался об усыновлении ребенка из детского дома, отметив, что это очень смелый шаг.
Общаясь с журналистами в рамках Marie Claire Blogger Party 2025, он уточнил, что скорее бы усыновил младенца, поскольку воспитывать детей важно с раннего возраста.
«Периодически я думаю о приемном ребенке, значит, есть шанс, что это может произойти. Столько несчастных, обездоленных детей, которые нуждаются в семье. Важно желание ребенка обрести семью, и чтобы вы знали, что никогда не пожалеете о таком решении. К сожалению, история знает примеры, когда дети не оправдывали надежд, губили человеческие судьбы, семьи. Нужно быть несгибаемым и смелым человеком, преклоняюсь перед людьми, которые берут детей из приюта в свои семьи, тем более в многодетные. Если мы говорим о том, что ребенка надо воспитывать, то его надо воспитывать сызмальства, однако, возможно, ребенок более старший тоже будет вам по статусу. Также считаю, маловато материнского капитала, тем более сейчас всех просят рожать, считаю, надо стимулировать больше», - заявил он.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с 2023 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась на 5% – до 340 055 человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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