Останина предложила выделить по 5 тысяч рублей детям к Новому году

Меры поддержки сегодня крайне востребованы, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина. 

Каждому ребенку, проживающему на территории России и в новых присоединенных регионах, необходимо выделить по 5 тысяч рублей как подарок к Новому году, заявила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Единое пособие и система»: Семьи с детьми получат новую выплату

«Я обратилась к президенту. Мы назвали это веерной рассылкой. Каждому ребенку, проживающему на территории России, в том числе и в новых четырех регионах, выделить из федерального бюджета по 5 тысяч рублей как подарок к Новому году от российской власти. Мы пока не получили ответа на запрос, но понимаем, насколько востребована эта мера. Очень хотелось бы, чтобы не обижались российские матери и дети, они все равны, независимо от того, на новых территориях они проживают или нет», - сказала Останина.

Ранее Нина Останина в пресс-центре НСН отмечала, что единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка не является универсальным из-за норм Минтруда.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:РоссияДепутатГосподдержкаДети
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