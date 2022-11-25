Останина предложила выделить по 5 тысяч рублей детям к Новому году

«Я обратилась к президенту. Мы назвали это веерной рассылкой. Каждому ребенку, проживающему на территории России, в том числе и в новых четырех регионах, выделить из федерального бюджета по 5 тысяч рублей как подарок к Новому году от российской власти. Мы пока не получили ответа на запрос, но понимаем, насколько востребована эта мера. Очень хотелось бы, чтобы не обижались российские матери и дети, они все равны, независимо от того, на новых территориях они проживают или нет», - сказала Останина.

Ранее Нина Останина в пресс-центре НСН отмечала, что единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка не является универсальным из-за норм Минтруда.

