Останина предложила отправить многоженца Ивана Сухова к психиатру

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала органы опеки проверить семью многоженца Ивана Сухова, который живет с 14 детьми и тремя женами в трехкомнатной квартире. Ее слова приводит SHOT.

Общественность всколыхнуло интервью Сухова, которое он дал блогеру и тру-крайм журналисту Саше Сулим. В нем мужчина рассказал, что мечтает зачать 50 детей, живет с тремя женами и 14 детьми, тратит на всю семью 75 тысяч в месяц и запрещает жёнам без разрешения покупать даже воду или мороженое.

Останина отметила, что социальные структуры должны проверить, нормально ли питаются все дети, имеют ли доступ к образованию.

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По ее словам, это не нормально, когда один человек занимает самостоятельно одну комнату, а остальные члены семьи делят две оставшиеся комнаты.

«Мне трудно назвать это единой семьей. Вопрос об ответственности мужчины, который на 75 тысяч содержит 29 детей. Вопросы нужно задать не только ему, но и службе опеки и нашим социальным структурам…Я бы его вообще к психиатру направила», - рассказала она.

Ранее стало известно, что семью Сухова планирует посетить уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Страница Ивана Сухова в VK
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