Останина предложила отправить многоженца Ивана Сухова к психиатру

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала органы опеки проверить семью многоженца Ивана Сухова, который живет с 14 детьми и тремя женами в трехкомнатной квартире. Ее слова приводит SHOT.

Общественность всколыхнуло интервью Сухова, которое он дал блогеру и тру-крайм журналисту Саше Сулим. В нем мужчина рассказал, что мечтает зачать 50 детей, живет с тремя женами и 14 детьми, тратит на всю семью 75 тысяч в месяц и запрещает жёнам без разрешения покупать даже воду или мороженое.

Останина отметила, что социальные структуры должны проверить, нормально ли питаются все дети, имеют ли доступ к образованию.