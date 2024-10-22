Омбудсмен Мороков заявил, что не сравнивал детей мигрантов с инвалидами

Ранее в эфире телеканала ОТВ он заявил что в России существует категория несовершеннолетних с особенными образовательными потребностями – в их числе дети-инвалиды и дети мигрантов. Однако по словам Морокова, речь шла о рекомендациях Министерства просвещения о необходимости создать детям мигрантов особые образовательные условия из-за незнания ими русского языка.

«Для меня это дети. У нас и в Конституции, и в Конвенции о правах ребенка это граждане от 0 до 18. Там что-то написано про национальность, про этнические вещи, религиозные? Нет. И я как уполномоченный по правам ребенка именно с этих позиций подхожу», - пояснил он.

Как добавил Мороков, нельзя отказывать детям в помощи, и этнические и религиозные различия не должны влиять на отношение к ним.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что детям мигрантов в школе мешает не только языковой барьер, при этом ограничить их число в классе сегодня невозможно.

