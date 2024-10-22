Омбудсмен Мороков заявил, что не сравнивал детей мигрантов с инвалидами
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что не сравнивал детей мигрантов с детьми-инвалидами, а лишь указал на их особые образовательные потребности. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее в эфире телеканала ОТВ он заявил что в России существует категория несовершеннолетних с особенными образовательными потребностями – в их числе дети-инвалиды и дети мигрантов. Однако по словам Морокова, речь шла о рекомендациях Министерства просвещения о необходимости создать детям мигрантов особые образовательные условия из-за незнания ими русского языка.
«Для меня это дети. У нас и в Конституции, и в Конвенции о правах ребенка это граждане от 0 до 18. Там что-то написано про национальность, про этнические вещи, религиозные? Нет. И я как уполномоченный по правам ребенка именно с этих позиций подхожу», - пояснил он.
Как добавил Мороков, нельзя отказывать детям в помощи, и этнические и религиозные различия не должны влиять на отношение к ним.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что детям мигрантов в школе мешает не только языковой барьер, при этом ограничить их число в классе сегодня невозможно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Германии зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян
- Польша решила закрыть генконсульство РФ в Познани
- Госдума ужесточила наказание за провоз в Россию патогенных микроорганизмов
- Дугин заявил о разработке в РГГУ курса «вестернологии»
- «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на дом Нетаньяху
- Госдума одобрила блокировку сайтов с незаконными услугами для мигрантов
- Премьеру «Ученик. Восхождение Трампа» в России перенесли по неизвестным причинам
- В Судане обнаружили «черные ящики» сбитого Ил-76
- Омбудсмен Мороков заявил, что не сравнивал детей мигрантов с инвалидами
- В МФЦ объяснили, почему поставили штамп о смерти вместо печати о разводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru