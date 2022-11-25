Останина: Повышения процентной ставки по выплате алиментов не планируется
Размер алиментов зависит от дохода алиментоплательщика, напомнила в эфире НСН депутат Нина Останина.
Повышения процентной ставки по выплате алиментов в России не планируется, заявила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Размер алиментов зависит от дохода алиментоплательщика. Будь то это отец или мать, которые обязаны выплачивать алименты по суду. Есть процент отчислений по алиментным обязательствам. Повышения этой процентной ставки не планируется», - сказала Останина.
Ранее Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что закон о господдержке многодетных семей уже более двух десятков лет «завис» в Госдуме.
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