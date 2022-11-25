Останина: Повышения процентной ставки по выплате алиментов не планируется

Размер алиментов зависит от дохода алиментоплательщика, напомнила в эфире НСН депутат Нина Останина. 

Повышения процентной ставки по выплате алиментов в России не планируется, заявила председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

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«Размер алиментов зависит от дохода алиментоплательщика. Будь то это отец или мать, которые обязаны выплачивать алименты по суду. Есть процент отчислений по алиментным обязательствам. Повышения этой процентной ставки не планируется», - сказала Останина.

Ранее Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что закон о господдержке многодетных семей уже более двух десятков лет «завис» в Госдуме.

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ФОТО: НСН
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