Депутаты предложили увеличить пособие при рождении ребенка

Во фракции ЛДПР в Госдуме предложили увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка, до 30 тысяч рублей, сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав Нилов.

Оформление пособия при рождении ребенка стало доступным на Госуслугах

По его словам, предложено внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и повысить размер выплат. Авторы инициативы напоминают, что сегодня размер единовременного пособия составляет 20 тыс. 472 рубля 77 копеек.

Нилов отметил, что рождение ребенка всегда связано с большими расходами для семей. Увеличение пособия станет одним из лучших подарков.

Ранее депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц семей с двумя и более детьми при продаже земельных участков с расположенными на них жилыми домами и хозяйственными постройками независимо от срока владения ими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
ТЕГИ:ГосдумаДетиВыплаты
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