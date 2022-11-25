Депутаты предложили увеличить пособие при рождении ребенка

По его словам, предложено внести изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и повысить размер выплат. Авторы инициативы напоминают, что сегодня размер единовременного пособия составляет 20 тыс. 472 рубля 77 копеек.

Нилов отметил, что рождение ребенка всегда связано с большими расходами для семей. Увеличение пособия станет одним из лучших подарков.

Ранее депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц семей с двумя и более детьми при продаже земельных участков с расположенными на них жилыми домами и хозяйственными постройками независимо от срока владения ими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

