В Приморье раскрыли, как увеличили число многодетных семей в 2,6 раза
На Дальнем Востоке каждый третий ребёнок рождается в многодетной семье — регион опережает среднероссийские показатели рождаемости, в том числе, благодаря развитию медицины, рассказал НСН сенатор РФ Александр Ролик.
«Сегодня на законодательном уровне обеспечена поддержка семьи на всех этапах — от принятия решения о рождении ребёнка до его взросления. Суммарные коэффициенты рождаемости на Дальнем Востоке выше среднероссийских. Доля рождений третьих и последующих детей выросла до 35%. Но, что не менее важно — это высокий уровень медицины. Он сказывается на росте рождаемости», — заявил парламентарий.
В регионе в 2014 году открылся Приморский краевой перинатальный центр, где с тех родились уже 16 тысяч детей. Центр стал первым перинатальным учреждением в России, подключившим информационную систему «РАИС» для анестезиологии и реанимации. Система в автоматическом режиме собирает данные с медицинского оборудования и формирует единое цифровое пространство в реальном времени — врачи видят полную картину состояния пациента без задержек и потери данных.
В центре спасают новорождённых в самых сложных случаях. Например, недавно врачи успешно выходили малыша с экстремально низкой массой — всего 480 граммов.
По словам Ролика, благодаря национальному проекту «Семья» и краевой программе идёт дооснащение центра новейшим оборудованием. В рамках Стратегии демографической политики Дальнего Востока модернизируются и другие медицинские учреждения – перинатальные центры, женские консультации и детские поликлиники.
«За десять лет число многодетных семей в Приморье выросло в 2,6 раза. Дальний Восток показывает, что при правильной поддержке семьи люди готовы рожать детей», — заключил Ролик.
Ранее он говорил НСН, что в Приморском крае увеличили рождаемость третьих детей и с помощью мер жилищной поддержки - выплатами на погашение ипотеки.
