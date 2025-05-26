Останина не поддержала идею возрождения института благородных девиц

Ранее с предложением возродить институт благородных девиц выступил президент Российской муниципальной академии (РМА) и член Общественной палаты (ОП) Александр Айгистов. Однако Останина отметила, что было бы неправильно разделять детей.

«Если будут благородные девицы, то это означает, что те, кто в этом институте не учится, будут девицами неблагородными», - заметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как уточнила депутат, в былые времена благородными считались дети дворян, однако в современной России общество не делится на сословия и всех учащихся можно назвать благородными.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин допустил, что в 2025 году цены на платное образование в российских вузах вырастут на 10%. По его словам, на подорожание повлияет индексация зарплаты преподавателей вузов на 13,2%, напоминает «Радиоточка НСН».

