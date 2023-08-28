Останина назвала неэффективным законопроект об увеличении маткапитала

Увеличение размера материнского капитала не окажет желаемого эффекта, заявила в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Бюджет дефицитный»: Экс-министр труда не верит в «миллионный» маткапитал

Размер материнского капитала в России предложили увеличить до 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и до 1 млн рублей — на второго и третьего. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР.

По словам Останиной, улучшить демографию помогут не отдельные меры поддержки, а их совокупность. Депутат подчеркнула неэффективность этой меры даже для рождения первого ребенка. Она уверена, что размер маткапитала нужно увеличивать с каждым последующим ребенком. Тогда мера стала стимулирующей, отметила Останина.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить использование маткапитала в качестве банковского вклада для получения дивидендов, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ДетиМногодетные СемьиМаткапиталГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры