Останина назвала неэффективным законопроект об увеличении маткапитала
Увеличение размера материнского капитала не окажет желаемого эффекта, заявила в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
Размер материнского капитала в России предложили увеличить до 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и до 1 млн рублей — на второго и третьего. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР.
По словам Останиной, улучшить демографию помогут не отдельные меры поддержки, а их совокупность. Депутат подчеркнула неэффективность этой меры даже для рождения первого ребенка. Она уверена, что размер маткапитала нужно увеличивать с каждым последующим ребенком. Тогда мера стала стимулирующей, отметила Останина.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить использование маткапитала в качестве банковского вклада для получения дивидендов, напоминает «Радиоточка НСН».
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