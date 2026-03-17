Перенастройка, а не блокировка: В Госдуме назвали причину сбоев мобильного интернета
Проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах России разрешатся в течение нескольких недель, заявил НСН Андрей Свинцов.
Перебои в работе мобильного интернета и связи наблюдаются в крупных городах на фоне перенастройки маршрутизации трафика, и в ближайшие недели эта работа будет завершена, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
«Связь начинает работать, вчера у меня уже со связью было получше и в центре, и в пределах третьего транспортного кольца. Я считаю, что эти пусконаладочные работы в большей степени настроены. Наверное, в каждом крупном мегаполисе в пределах недели-максимум двух - это система, когда проверяются нагрузки, протоколы прописываются. Речь шла о перенастройке маршрутизации трафика. Все эти сбои – перенастройка, никакие не блокировки. Белые списки делаются в интересах граждан на случай чрезвычайных ситуаций», - сказал он.
Собеседник НСН также подчеркнул, что никогда не призывал блокировать что-либо.
«Я ни разу в своих выступлениях не призывал блокировать что-либо. Всегда говорил, что у нашей страны, у наших спецслужб должна быть техническая возможность в случае возможной террористической атаки заблокировать технологию наведения, в том числе, возможно, спутника Илона Маска. Наверняка есть технические средства, которые позволят искажать этот сигнал, чтобы нельзя было управлять беспилотниками на территории РФ. Это, видимо, следующий шаг», - добавил он.
Ранее сообщалось, что из-за перебоев с мобильным интернетом жители Москвы массово скупают портативные устройства для обхода ограничений. При этом цены на Wi-Fi-роутеры со встроенными VPN-сервисами увеличились на 10–35 тысяч рублей. Помимо роутеров, на рынке появились предложения LTE-комплексов — устройств с SIM-картой и направленной на базовую станцию антенной, что позволяет поймать сеть даже в самых сложных местах, передает «Радиоточка НСН».
