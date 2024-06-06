«Останется гостиницей»: Что ждет Four Seasons после передачи в доход государства
Никто не заметит смену собственника столичной гостиницы Four Seasons, так как это неинтересно обывателю, в отеле как работали сотрудники, так они и продолжат там работать, сказал НСН Сергей Колесников.
Гостиницу Four Seasons в центре Москвы будут реализовывать на открытых торгах, заявил НСН юрист по недвижимости Денис Бутовичев.
Судебные приставы-исполнители начали процедуру передачи в доход государства галереи «Модный сезон» и гостиницы Four Seasons в Москве, которые принадлежали бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Бутовичев отметил, что гостиница будет находиться на открытых торгах до тех пор, пока ее кто-нибудь не приобретет.
«После принятия решения о передачи имущества государству, оно отправляется в госорган под названием Росимущество, которое обязано выставить его на торги и реализовать с открытых торгов. Сначала оценщик устанавливает рыночную стоимость имущества, потом оно продается со специальной торговой площадки. Имущество будет там находиться до тех пор, пока кто-нибудь не купит. В это дело может вмешаться политика, конечно. Обычно имущество продается, а иногда передается госорганам, вузу можно передать или больницу», - пояснил собеседник НСН.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников в беседе с НСН заявил, что Four Seasons останется гостиницей.
«Это западный бренд, я не знаю, какая у него судьба. В любом случае это будет гостиницы. Государство в данном случае пытается компенсировать свои потери. Таким образом государство пытается забрать у Хотина имущество. Оно просто так ничего хорошего не приносит, за имуществом надо смотреть. Оно хорошо только в том случае, если приносит деньги. Это здание изначально было построено как гостиница на месте гостиницы «Москва». Переделывать гостиницу в не гостиницу нет смысла. С дуру, конечно, можно сделать все, но я все-таки надеюсь, что этого не будет. Безусловно, она должна остаться гостиницей. Если закрыть любое здание, то оно когда-то умрет. Я думаю, что никто не заметит смену собственника даже, это неинтересно обывателю. Там работали сотрудники, они продолжат там работать. Если не поменяли еще директора, то поменяют, главного бухгалтера могут заменить, а все остальные сотрудники продолжат работать там. Росимущество будет искать способы заработка денег на этом объекте - продажа или на краткосрочной дистанции аренда», - сказал эксперт.
Федеральная служба судебных приставов открыла против Хотина десять исполнительных производств. Одно из них открыли в конце прошлого года, оно касается «взысканий имущественного характера в пользу бюджетной системы» РФ на сумму свыше 75,5 миллиарда рублей. В марте столичный суд приговорил Алексея Хотина к девяти годам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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