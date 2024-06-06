«Останется гостиницей»: Что ждет Four Seasons после передачи в доход государства

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников в беседе с НСН заявил, что Four Seasons останется гостиницей.

«Это западный бренд, я не знаю, какая у него судьба. В любом случае это будет гостиницы. Государство в данном случае пытается компенсировать свои потери. Таким образом государство пытается забрать у Хотина имущество. Оно просто так ничего хорошего не приносит, за имуществом надо смотреть. Оно хорошо только в том случае, если приносит деньги. Это здание изначально было построено как гостиница на месте гостиницы «Москва». Переделывать гостиницу в не гостиницу нет смысла. С дуру, конечно, можно сделать все, но я все-таки надеюсь, что этого не будет. Безусловно, она должна остаться гостиницей. Если закрыть любое здание, то оно когда-то умрет. Я думаю, что никто не заметит смену собственника даже, это неинтересно обывателю. Там работали сотрудники, они продолжат там работать. Если не поменяли еще директора, то поменяют, главного бухгалтера могут заменить, а все остальные сотрудники продолжат работать там. Росимущество будет искать способы заработка денег на этом объекте - продажа или на краткосрочной дистанции аренда», - сказал эксперт.

Федеральная служба судебных приставов открыла против Хотина десять исполнительных производств. Одно из них открыли в конце прошлого года, оно касается «взысканий имущественного характера в пользу бюджетной системы» РФ на сумму свыше 75,5 миллиарда рублей. В марте столичный суд приговорил Алексея Хотина к девяти годам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

