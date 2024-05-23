Адвокат заявил, что все счета кадровика МО Кузнецова были арестованы
Денежные средства и все счета обвиняемого в получении взятки начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова были арестованы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил его адвокат Сергей Щеголев.
На заседании второго западного окружного военного суда защита генерал-лейтенанта ходатайствовала на изменение меры пресечения на домашний арест, однако следователь указал, что в этом случае обвиняемый может скрыться от правоохранителей за границей.
«Мне непонятны слова следователя, что Юрий Васильевич может покинуть страну... По поводу материального положения - все счета арестованы, у семьи нет денег», - отметил Щеголев.
Сам Кузнецов также подтвердил, что у него нет каких-либо средств, которые позволят ему выехать из России.
Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на все счета экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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