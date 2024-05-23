Адвокат заявил, что все счета кадровика МО Кузнецова были арестованы

На заседании второго западного окружного военного суда защита генерал-лейтенанта ходатайствовала на изменение меры пресечения на домашний арест, однако следователь указал, что в этом случае обвиняемый может скрыться от правоохранителей за границей.

«Мне непонятны слова следователя, что Юрий Васильевич может покинуть страну... По поводу материального положения - все счета арестованы, у семьи нет денег», - отметил Щеголев.

Сам Кузнецов также подтвердил, что у него нет каких-либо средств, которые позволят ему выехать из России.

Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на все счета экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

