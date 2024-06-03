Умершую в самолете кошку держали в переноске из-за жалоб пассажиров

Кошку Марусю, которая умерла в самолете авиакомпании Utair, летевшем из Москвы в Турцию, не выпускали из переноски из-за жалоб других пассажиров. Это пояснили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее СМИ сообщили, что в самолете, летевшем из Москвы в Анталью, умерла кошка Маруся. По словам владельцев питомца, на борту было жарко, а животное во время полета находилось в переноске под сиденьем, так как бортпроводники не позволили достать из нее кошку. По факту смерти животного на борту самолета Сургутская транспортная прокуратура начала проверку.

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В компании-перевозчике заявили, что кошка вышла из переноски и перемещалась по салону, из-за чего не нее стали жаловаться пассажиры с аллергией. После этого бортпроводники попросили хозяев животного поместить его обратно в переноску. По правилам, переноска во время полета должна находиться под впереди стоящим креслом.

В пресс-службе Utair утверждают, что на протяжении всего полета в салоне поддерживалась комфортная температура 24°C. Система кондиционирования работала в штатно. Авиакомпания также принесла сожаление из-за произошедшего и заявила, что проводит проверку.

«Аэрофлот» ранее ввел услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета на постоянной основе. Сервис будет доступен на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах дочерней «России». Животному нельзя будет покидать переноску в течение всего полета.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Домашние ЖивотныеСамолеты

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