Умершую в самолете кошку держали в переноске из-за жалоб пассажиров
Кошку Марусю, которая умерла в самолете авиакомпании Utair, летевшем из Москвы в Турцию, не выпускали из переноски из-за жалоб других пассажиров. Это пояснили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее СМИ сообщили, что в самолете, летевшем из Москвы в Анталью, умерла кошка Маруся. По словам владельцев питомца, на борту было жарко, а животное во время полета находилось в переноске под сиденьем, так как бортпроводники не позволили достать из нее кошку. По факту смерти животного на борту самолета Сургутская транспортная прокуратура начала проверку.
В компании-перевозчике заявили, что кошка вышла из переноски и перемещалась по салону, из-за чего не нее стали жаловаться пассажиры с аллергией. После этого бортпроводники попросили хозяев животного поместить его обратно в переноску. По правилам, переноска во время полета должна находиться под впереди стоящим креслом.
В пресс-службе Utair утверждают, что на протяжении всего полета в салоне поддерживалась комфортная температура 24°C. Система кондиционирования работала в штатно. Авиакомпания также принесла сожаление из-за произошедшего и заявила, что проводит проверку.
«Аэрофлот» ранее ввел услугу перевозки животного на соседнем пассажирском кресле в салоне самолета на постоянной основе. Сервис будет доступен на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах дочерней «России». Животному нельзя будет покидать переноску в течение всего полета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru