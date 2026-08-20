«Показуха!»: Почему отстрел 5 медведей не убережет от трагедий Алтая
В течение более 20 лет медведей отстреливается меньше, чем должно, поэтому их уже давно стало слишком много, заявил НСН Михаил Кречмар.
Необходимо убрать помойки и зоны с отходами, которые находятся вблизи лесов, тогда инциденты с медведями и гибелью людей сойдут на нет. Об этом НСН рассказал охотовед и зоолог Михаил Кречмар.
На Алтае объявили охоту на медведей, за сутки ликвидировали уже пять особей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря правительства региона Михаила Максимова. Напомним, что 19 августа у села Артыбаш произошла трагедия: медведь разорвал палатку на берегу Бии и утащил в лес 29-летнюю туристку из Новосибирской области. Женщина погибла. Кречмар заявил, что действия с отстрелом — игра на публику.
«История про дополнительные лицензии на Алтае — это не более чем показуха. По данным „Центрохотконтроля“, ни в одном регионе нашей страны лимиты на медведя без всяких дополнительных лицензий не выполняются больше чем на 40 %. У нас всегда 60% определяемых лимитов не добирается. Охота как ведётся, так и ведётся. Отстрел этих пяти медведей никак не поможет обеспечить безопасность людей», — заявил он.
При этом Кречмар объяснил, почему бурые хищники стали чаще выходить к людям и провоцировать инциденты.
«Есть две причины. Первая — это постоянный хронический недопромысел в течение лет двадцати, что приводит к росту численности. Эти лимиты пишутся для того, чтобы численность зверя при их выполнении была стабильной. Второе: большая часть проблем с медведями связана с доступностью пищевых отходов. Подавляющее большинство конфликтов с медведями происходит возле помоек. Уберите доступные для медведей помойки, и, я думаю, 90% конфликтов сойдёт на нет», — подытожил он.
Ранее Кречмар раскрыл, что пневматический горн либо спортивный свисток могут отпугнуть медведя в лесу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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