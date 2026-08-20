Необходимо убрать помойки и зоны с отходами, которые находятся вблизи лесов, тогда инциденты с медведями и гибелью людей сойдут на нет. Об этом НСН рассказал охотовед и зоолог Михаил Кречмар.

На Алтае объявили охоту на медведей, за сутки ликвидировали уже пять особей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря правительства региона Михаила Максимова. Напомним, что 19 августа у села Артыбаш произошла трагедия: медведь разорвал палатку на берегу Бии и утащил в лес 29-летнюю туристку из Новосибирской области. Женщина погибла. Кречмар заявил, что действия с отстрелом — игра на публику.

«История про дополнительные лицензии на Алтае — это не более чем показуха. По данным „Центрохотконтроля“, ни в одном регионе нашей страны лимиты на медведя без всяких дополнительных лицензий не выполняются больше чем на 40 %. У нас всегда 60% определяемых лимитов не добирается. Охота как ведётся, так и ведётся. Отстрел этих пяти медведей никак не поможет обеспечить безопасность людей», — заявил он.